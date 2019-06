Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen

Menden (ots)

Etwa 25 Minuten reichten einem unbekannten Dieb am Mittwoch an der Pastoratstraße, ein E-Bike zu stehlen. Die Geschädigte hatte ihr Bike um 14.35 Uhr in Höhe des katholischen Gemeindebüros an einem Blumenbeet abgestellt und am Vorderrad mit einem Schloss gesichert. Es war jedoch nirgends angekettet, so dass es weggetragen werden konnte. Als sie 25 Minuten später zurückkehrte, muss genau das geschehen sein. Es handelt sich um ein anthrazit-farbenes Damenrad mit silberner Aufschrift und Samsung-Motor. Auf dem Gepäckträger war ein weißer Korb befestigt.

