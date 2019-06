Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld aus Pkw gestohlen/ Handtaschen-Diebstahl/ Versuchter Einbruch

Altena (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in der Waldstraße in einen schwarzen Polo eingedrungen und haben das Geld aus einer im Auto liegenden Geldbörse gezogen. Als der Geschädigte am Morgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass das Fenster der Fahrertür einen Spalt offen stand.

Eine Seniorin hat am Mittwoch um 12.30 Uhr beim Verlassen ihres Hauses Im Kleff die Handtasche an ihrer Haustür stehen gelassen. Sie ging kurz um das Haus herum. Als sie zurückkam, war die Tasche weg. Darin steckten unter anderem Bargeld, Bank- und Versichertenkarten.

Unbekannte müssen in den vergangenen Tagen versucht haben, eine Haustür am Birkenweg aufzubrechen. Die Tatzeit ist unbekannt.

