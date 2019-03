Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis (Nachtrag)

Heilbronn (ots)

Igersheim: Außenspiegel abgerissen

Während des Faschingsumzugs am Sonntagnachmittag in Igersheim hat eine unbekannte Person den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abgerissen. Dieses stand im Zeitraum von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Nähe einer Gaststätte an der Herrenwiesenstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Zeugenhinwesie gehen unter der Telefonnummer 07931/5499-0 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell