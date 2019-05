Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz - 12.05.2019 -

Diepholz (ots)

- PI Diepholz -

Verkehrsunfall mit Flucht in Diepholz

Am 11.03.2019, ereignete sich im Zeitraum von 13:20 Uhr bis 13:45 Uhr, auf dem Parkplatz der Postenbörse in Diepholz, ein Parkplatzunfall. Das verursachende Fahrzeug entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschädigte rote VW Passat aus Diepholz, wurde dabei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise werden bei der Polizei Diepholz entgegengenommen. 05441/9710

Verkehrsunfall mit Flucht in Rehden

Am 11.05.2019, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 16:20 Uhr, den geparkten Opel aus Diepholz, in der Poststraße, gegenüber der Feuerwehr in Rehden. Am geschädigten Opel können rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Hinweise werden bei der Polizei Diepholz entgegengenommen. 05441/9710

- PK Sulingen -

- Fehlanzeige -

- PK Syke -

Syke- Trunkenheitsfahrt

Am 11.05.2019, gegen 14:10 Uhr, befährt eine 54-jährige Frau aus Syke die Sulinger Straße in 28857 Syke, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wird bei der Sykerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille festgestellt. Der Führerschein der Frau wird durch die eingesetzten Beamten sichergestellt, ihr wird bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Zur Beweissicheurng wird der Sykerin Blut entnommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

- PK Weyhe -

- Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Brinkmann, Wachdienstleiter



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell