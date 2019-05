Polizeiinspektion Diepholz

In dieser Woche schwappt erneut eine Wellte von Anrufen "Falscher Polizeibeamte" über den Landkreis Diepholz. In den meisten Fällen verhalten sich die Angerufenen vollkommenen richtig! Sie beenden die Telefonate und informieren ihre zuständige Polizeidienststelle. Leider enden nicht alle Anrufe so, und so ist es auch in dieser Woche den Kriminellen wieder gelungene eine Mitbürgerin aus Diepholz um ihre Ersparnisse zu bringen. Die am Telefon erzählte Geschichte ähnelt sich in den meisten Fällen: Teile einer Einbrecherband wurden festgenommen, bei denen man eine Liste mit Namen - u.a. auch den Namen der angerufenen Person - sichergestellt habe. Die Polizei gehe nun davon aus, dass der / die Angerufenen Opfer eines Einbruchs werden könnte und aus diesem Grund im Haus befindliches Bargeld oder Schmuck zusammensuchen und in amtliche Verfahrung geben soll bis der Rest der Einbrecherband dingfest gemacht werden konnte. Schmuck und Bargeld werden dann im Folgenden von einem vermeintlichen Polizisten an der Haustür abgeholt oder aber an einem bestimmten Ort deponiert, um die Kriminellen auf frischer Tat bei Abholung festnehmen zu können.

Eine Variante dieser Betrugsmasche führte in dieser Woche in Diepholz leider zum Erfolg. Das spätere Opfer erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der ihr mitteilte, dass das Geld auf ihrem Bankkonto nicht mehr sicher sei. Ein Mitarbeiter der Bank stecke mit den Kriminellen unter einer Decke. Das Opfer wurde aufgefordert, einen 5 stelligen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben und an einen Polizisten zu übergeben. In der Bank selbst sollte sie mit einer Ausrede arbeiten, um die Bankangestellten am Schalter nicht misstrauisch zu machen. Für die Fahrt zur Bank wurde dem Opfer ein Taxi nach Hause geschickt, welches die ältere Dame zur Bank und auch wieder nach Hause fuhr, nachdem sie das Geld abgehoben hatte. Der Anruf bei der ortsansässigen Taxizentrale erfolgte den Ermittlungen nach mit der Telefonnummer des Opfers. Diese ist auf betrügerische Art und Weise computergeneriert worden, so dass sie im Display des Taxiunternehmens auftauchte, ohne dass er Anruf tatsächlich vom Opfer getätigt worden ist. Zuhause angekommen "entlarvte" der falsche Polizist am Telefon das Geld als Falschgeld und forderte das Opfer auf, dieses in einer Mülltonne zu deponieren. Die ältere Dame kam diesem nach, steckte das Geld in eine rosafarbene Plastiktüte und warf es gegen 12 Uhr in eine gelbe Mülltonne, die bereits geleert worden war. Diese Mülltonne stand in Diepholz am Ende des Fuß- und Radweges Katharina-Staritz-Weg / Einmündung Bremer Straße (alte B 51 zwischen Fahrradhändler und Blumencenter). Gegen 16.30 Uhr befand sich der Beutel mit dem Bargeld nicht mehr in der Mülltonne, woraufhin das Opfer Anzeige bei hiesiger Polizeidienststelle erstattete. Im vorliegenden Fall - wie auch in etlichen anderen zuvor - wurde das Telefonat zwischen der angeblichen Polizei und dem Opfer über einen Zeitraum von mehreren Stunden aufrechterhalten. Zum Teil wird der Hörer einfach beiseitegelegt, so dass keine aktive Gesprächsführung stattfindet. Hiermit nehmen die Täter den Angerufenen die Möglichkeit, sich in der Zwischenzeit mit Angehörigen oder anderen Personen auszutauschen. Die Polizei Diepholz bittet nun um Mithilfe! Wer hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 und 16.30 Uhr eine oder mehrere Personen gesehen, der / die sich an der genannten Mülltonne zu schaffen gemacht haben. Da die Tonne bereits geleert war, lag der Beutel mit dem Geld am Boden und dürfte nicht so ohne Weiteres griffbereit gewesen sein. Da sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes ein Fahrradhändler und ein großes Gartencenter befindet, könnten vielleicht Besuchers hier wichtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin raten wir dringend dazu, Anrufe mit Inhalten wie den geschilderten umgehend zu beenden. Wir - die Polizei - nehmen niemals Schmuck oder Bargeld in amtliche Verwahrung oder fordern dazu auf, Bankkonten leer zu machen und das Geld an uns auszuhändigen. Die Polizei ruft auch niemals unter der Telefonnummer 110 an. Wir bitte alle Bürgerinnen und Bürger bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein und diese zu beenden. In solchen Fällen wenden Sie sich gern persönlich an! Lassen Sie sich von vermeintlichen Polizisten keine Rückrufnummer "ihrer Dienststelle" geben oder während des Telefonats weiterverbinden.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Delikten finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

