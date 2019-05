Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Aktionstag Rund ums Fahrrad ---

Diepholz (ots)

Am kommenden Mittwoch, 15.05.2019, dreht sich an der Polizeistation Twistringen alles um das Fahrrad. In der Zeit von 09.00 bis ca. 17.00 Uhr bietet die Polizei Sicherheitschecks, Fahrrad-Codierungen, Sicherungen gegen Diebstahl und natürlich auch Verhaltenstipps an.

Bei dem Sicherheitscheck wird das Fahrrad in Augenschein genommen, ob es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Kleinere Mängel können eventuell vor Ort behoben werden, größere Defekte dagegen kann nur ein Fachhändler beseitigen. Wer sein Fahrrad codieren lassen will, muss zwingend einen Eigentumsnachweis mitbringen. Die Informationen zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr benötigen dagegen nur ein offenes Ohr des Besuchers. Hier gilt es insbesondere Fahrern von Pedelecs über die Gefahren und Risiken aufzuklären und zu informieren.

Die Polizisten/innen der Polizeistation Twistringen freuen sich auf viele Besucher und ganz viele interessante Gespräche.

