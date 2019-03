Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Straßenbahn - Pressemeldung Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn ereignete sich am Donnerstagvormittag in Weinheim. Ein Lkw-Fahrer befuhr gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug die Cavaillonstraße. In Höhe der Stahlbadstraße stieß er beim Queren der Gleise mit einer herannahenden Straßenbahn der Linie 5 zusammen. Dabei entgleiste die Straßenbahn teilweise.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen dauern noch an. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Mannheim ist derzeit unterbrochen.

