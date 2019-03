Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer bleibt mit Greifarm eines Baggers an Brückendecke hängen und flüchtet zunächst

Mannheim (ots)

Ein 37-jähriger LKW-Fahrer war am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, in der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs und blieb unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke mit dem Greifarm eines Baggers, welchen er auf seinem Anhänger geladen hatte, an der Decke hängen. Er streifte die Decke in einer Länge von ca. 6 Meter, wobei auch die Straßenbeleuchtung zerstört wurde. Doch der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten einfach fort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und teilten dies der Polizei mit. Der Flüchtige sowie dessen LKW konnten an der Halteranschrift festgestellt werden. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang noch unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell