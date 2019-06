Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schülerin nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Schulring sucht die Polizei eine Schülerin, die mit ihrem Fahrrad in den Unfall verwickelt wurde. Das etwa 11 bis 12-jährige Mädchen war am Mittwoch, 5. Juni, gegen 7.50 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Straße Schulring unterwegs. Eine 51-jährige Frau aus Erkelenz brachte ihre Tochter mit dem Pkw zur Realschule. Als die Tochter ausstieg, stieß sie mit dem radfahrenden Mädchen zusammen. Das unbekannte Mädchen stürzte zu Boden, zog sich aber augenscheinlich keine Verletzungen zu. Sie entfernte sich nach einem kurzen Gespräch in Richung Zehnthofweg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei, das Mädchen, sich zu melden. Es sprach Deutsch, hatte schwarze Haare und wirkte südeuropäisch. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell