POL-MA: Mannheim: Audi-Fahrer kam von Straße ab - Stofffassade des Palazzo beschädigt - hoher Schaden

Mannheim (ots) - Ein 74-jähriger Audi-Fahrer war am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr in der Wilhlem-Varnholt-Allee, stadteinwärts, unterwegs, als er aus bislang noch unerklärten Gründen von der nassen Fahrbahn abkam und in die äußere Stofffassade des Palazzo Varietes krachte. Zwei Scheinwerfer, ein Sicherungskasten für die Außenbeleuchtung wie auch die Stoffumrandung wurden beschädigt, so dass Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Schaden am A 3 schlägt ebenfalls mit rund 15.000 Euro zu Buche.

Der Mannheimer konnte den Polizeibeamten gegenüber nicht erklären, weshalb er von der Fahrspur abgekommen war; er wurde mit einem Verwarnungsgeld belegt.

Seinen nicht mehr fahrbereiten Audi musste allerdings ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernen.

