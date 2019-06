Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Fahrrad gestürzt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Heinsberg fuhr am 5. Juni (Mittwoch), gegen 20.45 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Niethausener Straße aus Richtung Deichstraße kommend in Richtung Boos-Fremery-Straße. Dort wollte sie nach rechts auf den Fahrradweg abbiegen. Mit dem Vorderrad stieß sie jedoch gegen die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort musste sie stationär verbleiben. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell