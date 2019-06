Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dreister Ladendieb scheitert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 45-jähriger Mann wollte gestern Abend in einem Einkaufszentrum Kosmetikartikel im Wert von ca. 240 Euro entwenden. Zunächst legte er die Artikel in den Einkaufswagen, versteckte sie aber dann in der Jackentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine "Cola". Die Rechnung ging aber aufgrund des wachsamen Ladendetektives nicht auf. Er stellte den Mann zur Rede und übergab ihn der Polizei.

