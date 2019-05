Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 11:40 Uhr und 12:00 Uhr, stahlen Einbrecher aus einem Mehrfamilienhaus an der Wehringhauser Straße einen Laptop. Hierzu schlugen die Täter den Glaseinsatz der Hauseingangstüre ein und verschafften sich über den Hausflur ebenfalls mit Gewalt Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Ob über den Laptop hinaus etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell