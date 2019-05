Polizei Hagen

POL-HA: Firmeneinbruch im Lennetal

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2019, erschien ein 52-Jähriger an einer Arbeitsstätte in der Bandstahlstraße. Dort machte er eine unschöne Entdeckung. Offenbar war eine Tür durch Einbrecher gewaltsam aufgehebelt worden. Auch mehrere Fenster mit Hebelmarken standen offen. Die Täter gingen allem Anschein nach geplant vor, da sie offenbar auch Stromkabel von den Bewegungsmeldern trennten. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen schlugen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:40 Uhr, zu. Was genau gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt knapp 4.000 Euro. Die Kripo begann mit den Ermittlungen vor Ort und sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

