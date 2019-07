Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Hochzeitsfeier stört Schlaf der Nachbarschaft

Welver (ots)

Am Sonntag, um 03:29 Uhr, wurde die Polizei durch Anwohner in die Buchenstraße gerufen. Die eintreffenden Beamten konnten bereits vor dem dortigen Saal sehr laute Musik feststellen. Auf der Hochzeitsfeier konnte zunächst kein Verantwortlicher festgestellt werden. Das Brautpaar hatte das Fest bereits verlassen. Als die Polizisten den Saal betraten wurde die Musik zunächst leiser gestellt um kurz darauf jedoch heftig erhöht zu werden. Da bei den Feiernden keine Kooperationsbereitschaft festgestellt werden konnte, forderten die Beamten Verstärkung an um die Feier zu beenden. Nachdem mehr Beamte vor Ort waren wurde zunächst das Angebot gemacht einige Kabel der Musikanlage mitzunehmen und die Feier dann weiterlaufen zu lassen. Dies wurde von den Gästen abgelehnt. Die Stimmung gegenüber den Polizisten war sehr gereizt und diese entschlossen sich den Saal gegen 04:15 Uhr zu räumen. Die Räumung verlief friedlich doch kündigten einige sehr unzufriedene Gäste an, gegen das Verhalten der Beamten vorgehen zu wollen. (lü)

