Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: GPS-Systeme aus Traktoren entwendet

Rahden, Hüllhorst (ots)

Auf GPS-Systeme aus Traktoren hatten es Kriminelle in der Nacht zu Dienstag in Rahden-Wehe (Kreis Minden-Lübbecke) abgesehen. Die Diebe machten sich an vier Ackerschleppern zu schaffen und bauten nicht nur die Geräte samt Monitoren aus den Fahrerkabinen aus, sondern stahlen auch gleich die dazugehörigen Antennen.

Die Fahrzeuge standen über Nacht in einer Halle eines großen landwirtschaftlichen Unternehmens. Der Wert der Beute wird von einem Verantwortlichen des Betriebes auf rund 30.000 Euro beziffert. Nach Einschätzung der Beamten dürfte es sich offenbar um einen gezielten Diebstahl handeln.

Vermutlich ebenfalls gezielt gingen Unbekannte am Dienstag im Hüllhorster Ortsteil Oberbauerschaft vor, als sie aus einem BMW das werksseitig montierte Navigationsgerät samt Bildschirm entwendeten. Der Wagen stand ab 17 Uhr vor dem Haus der Halterin am Brockamp. Als die Frau gegen 23 Uhr zu ihrem Pkw kam, waren die Fahrertür und die Motorhaube leicht geöffnet sowie das Armaturenbrett herausgerissen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell