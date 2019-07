Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach schweren Unfall: Polizei findet gesuchten Opel in Lübbecke

Lübbecke, Hille (ots)

Einen großen Schritt vorangekommen ist die Polizei bei ihren Ermittlungen nach dem schweren Unfall in Eilhausen am Sonntag, 16, Juni, bei dem ein Autofahrer einen Radfahrer aus Hille angefahren und anschließend geflüchtet war. Die Beamten haben den Unfallwagen gefunden.

Wie seinerzeit berichtet, hatte der Autofahrer den Senior am späten Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Eichholzer Straße/Feldweg erfasst. Statt sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern, gab der Autofahrer Gas. Ein Zeuge hatte zunächst geglaubt, bei dem flüchtigen Wagen habe es sich um einen Mercedes gehandelt. Untersuchungen der an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile ergaben jedoch einen Opel als Fahrzeugtyp. Der 72-jährige Hiller war schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, befindet sich mittlerweile aber wieder zu Hause.

Bei den aufwendigen Befragungen von heimischen Opelbesitzern stießen die Beamten bei einer Anschrift in Lübbecke schließlich auf einen beschädigten Wagen. Ein Gutachter hat nun bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um das gesuchte Fahrzeug handelt. Wer allerdings zur Unfallzeit hinter dem Steuer des Opel saß, ist noch unklar. Dazu dauern die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats an.

