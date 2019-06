Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner bemerken Täter - Polizei setzt Hubschrauber ein

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (23.6.), um 17:43, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Eimterstraße einzubrechen. Der 50-jährige Besitzer des Hauses bemerkte ein Geräusch und sah nach. Dabei entdeckte er einen ihm unbekannten Mann mit rotem T-Shirt, der in das Haus schaute. Als der Unbekannte sich entdeckt sah, flüchtete er. Der Hausbesitzer verfolgte den Täter kurz zu Fuß und alarmierte anschließend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung sogar unter Einsatz eines Hubschraubers führte am Ende allerdings nicht zur Ergreifung des Täters. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarze Haare und Bart, dunkler Hauttyp, bekleidet mit einem roten T-Shirt und einer gelben kurzen Hose. Die Polizei Herford bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05221 - 888 0 zu melden.

