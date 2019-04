Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glücklicher Fahrgast

ehrlicher Finder

Wörth (ots)

Ein Bürger erschien am 05.04.2019 auf hiesiger Dienststelle und meldet, dass er seinen vollbepackten Rucksack auf einer Wartebank im ICE Bahnhof Frankfurt am Main am 02.04.2019 vergessen habe. Im Rucksack sei eine wertvolle Kameraausrüstung, Bargeld und weitere, persönliche Dinge gewesen. Ein Kontakt seinerseits mit verantwortlichen Stellen im Bereich des Flughafens verlief negativ, der Rucksack konnte nicht festgestellt werden. Ein polizeilicher Rückruf bei der Fundannahmestelle der Bahn im ICE Bahnhof verlief positiv. Ein ehrlicher Finder gab den wertvollen Rucksack ab. Diese Info wurde dem glücklichen Verlierer mitgeteilt. Der Rucksack wird bis zur Abholung durch den Berechtigten dort bereitgehalten.

