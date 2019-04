Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg/Baggerarbeiten zur Nachtzeit in Berg

Berg (ots)

Ein Anwohner meldet am 06.04.2019 gegen 02:37 Uhr ruhestörenden Lärm durch Motorengeräusche eines Baggers. Der Mitteiler gab an, dass er der Ruhestörung auf den Grund gehen wollte. Er bemerkte bei seiner Überprüfung an der angrenzenden Baustelle, dass 2 männliche Personen mit einem vor Ort befindlichen Bagger "arbeiteten". Sie hatten den Motor gestartet und hantierten mit der Baggerschaufel. Die Streife suchte umgehend den Einsatzort auf, die 2 männliche Personen, welche als Jugendliche beschrieben werden, waren bereits auf den Anrufer aufmerksam geworden und flüchteten zu Fuß. Die Nahbereichsabsuche verlief negativ, am Bagger konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Wie der Bagger gestartet wurde, ist unklar. Vielleicht ist ein Zweitschlüssel eingesetzt worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de . Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

