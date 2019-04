Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Johannes-Kopp-Straße in Landau 23.03.2019 7 Uhr bis 05.04.2019 9 Uhr

Landau (ots)

Im Zeitraum vom 23.03.2019 7 Uhr bis zum 05.04.2019 9 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes SBK abgestellter, weißer Mercedes, durch einen noch unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem weißen Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

