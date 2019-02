Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 19.02.2019 Ladendiebe unterwegs+++Viele Bierfässer weg+++Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Gießen (ots)

Gießen: Ladendieb spuckt um sich

Nach einem Ladendiebstahl von Montagabend (18. Februar) schlug und spuckte ein 31-jähriger Asylbewerber aus Marokko offenbar um sich. Der 31-Jährige steckte in einem Elektronikfachgeschäft in der Galerie Neustädter Tor ein Mobiltelefon ein. Als der Sicherheitsdienst den Dieb festhalten wollte, wurde der Dieb aggressiver. Er schlug, trat und spuckte nach dem Personal. Die informierte Polizeistreife nahm den renitenten Ladendieb fest. Bei seiner Durchsuchung fahnden die Ordnungshüter weiteres Diebesgut im Wert von 35 Euro. Der Tatverdächtige blieb offenbar weiterhin auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv und wurde von ihnen in Gewahrsam genommen. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher.

Langgöns: Festnahme nach Ladendiebstahl

Die Polizei nahm am Montagmittag drei Männer aus Georgien nach einem Ladendiebstahl in Supermarkt in der Straße "Am Lindenbaum" fest. Die Tatverdächtigen entwendeten in dem Markt Kosmetik- und Hygieneartikel im Wert von fast 60 Euro. Der Sicherheitsdienst beobachtete das Trio und konnte einen Tatverdächtigen festhalten. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die zwei anderen Langfinger auf dem Parkplatz festnehmen. Sie befanden sich in einem Auto mit polnischen Kennzeichen. In dem Kofferraum lag offensichtlich weiteres Diebesgut im Wert von über 450 Euro. Die Ordnungshüter stellten die Beute sicher und nahmen die drei wohnsitzlosen Tatverdächtigen aus Georgien (31 und 33 Jahr alt) mit zur Wache. Das Trio wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Allendorf: Mit einer Bierflasche Infokasten beschädigt.

In der Ostpreußenstraße beschädigte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (13. Februar) und Samstag (16. Febraur) offenbar mit einer Bierflasche einen Infokasten. Der Schaden wird auf über 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Drogen bei Kontrolle gefunden

Bei einer Kontrolle von Montagmittag (18. Februar) gegen 14.20 Uhr auf dem Kirchenmarkt in der Gießener Innenstadt stellte eine Polizeistreife bei einem 32-jährigen aus dem Ebsdorfergrund Betäubungsmittel sicher. Der 32-Jährige hatte über 3 Gramm Haschisch dabei und muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Gießen: Bierfässer gestohlen

Von einem Firmengelände in der Straße "Stolzenmorgen" stahlen unbekannte Täter zwischen Freitagabend (15. Februar) und Montagmittag (18. Februar) mehrere Bierfässer. Die Unbekannten entfernten einen Bauzaun und verließen das Gelände mit 65 Edelstahlfässer im Wert von über 3000 Euro. Sehr wahrscheinlich benutzten die Tatverdächtigen ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport der 50 Liter Fässer. Wem sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruch in Frisörgeschäft

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind Unbekannte in einen Frisörladen in der Neuen Bäue eingestiegen. Die Unbekannten hatten ein Oberlicht beschädigt. Anschließend kletterten sie in den Laden und suchten offenbar zielgerichtet nach Bargeld aus der Kasse. Mit wenigen Euro verschwanden sie wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Unfallmeldungen:

Allendorf(Lumda): Leichtverletzte und hoher Schaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und über 35.000 Euro Schaden hinterließ ein Verkehrsunfall von Montag ( 18. Februar) in der Londorfer Straße. Eine 46-jährige Fahrerin war mit ihrem Audi auf der Marktstraße unterwegs und fuhr offenbar offenbar bei Rot über die Kreuzung Markstraße/Londorfer Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW, dessen 65-jährige Fahrerin auf der Londorfer Straße in Richtung Staufenberg-Treis unterwegs war. Nach dem Aufprall schleuderte der Tiguan gegen ein Wohnhaus und einen Verkehrsspiegel. Die Fahrerinnen verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollten nach der Erstbehandlung in einem Rettungswagen einen Arzt aufsuchen. Ein Unternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Grünberg: Verletzter Motorradfahrer

Ein 74-jähriger verletzte sich bei einem Unfall mit seinem Krad am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Weitershain und Stangenrod. In einer Rechtskurve verlor der 74-Jährige aus Grünberg offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle seiner Kreidler und kam auf der Bankette zu Fall. Danach schleuderte der Grünberger zusammen mit dem Krad in den angrenzenden Graben. Ersthelfer und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den schwerverletzten Mann noch am Unfallort. Anschließend wurde er in sein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Unfallfluchten:

Langgöns: Flucht im Leihgesterner Weg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (18. Februar) zwischen 06.30 und 17.45 Uhr ein im Leihgesterner Weg abgestellten schwarzen Audi hinten rechts. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: BMW nach Flucht gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Freitagabend (15. Februar) auf der Daubringer Straße zwischen Staufenberg und Lollar nach einem BMW (älteres Modell). Auf der Strecke kam es um 22.30 Uhr zu einem Schaden durch Spiegelberührung zwischen dem BMW und einen roten Megan eines 38-jährigen Fahrers aus Lollar. Der 38-Jährige hielt an und sah im Rückspiegel, wie der BMW-Fahrer offenbar auch anhielt. Anschließen fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle befanden sich Plastikteile eines BMW, die von der Polizei sichergestellt wurden. Wer ist Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf Daubringer Straße mit einem BMW von Lollar in Richtung Daubringen gefahren? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Wettenberg: Daimler beim Bürgerhaus beschädigt

Offenbar bei einem Rangiermanöver touchierte ein Unbekannter das Heck eines in der Straße "Am Bürgerhaus" geparkten blauen Daimler. Die C-Klasse stand zwischen Samstagmittag (16. Februar) gegen 12.00 Uhr und Montagfrüh (18. Februar) gegen 07.15 Uhr auf dem Parkplatz des Bürgerhauses. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell