POL-PDLD: Fahrraddiebstahl, Meerweibchenstraße in Landau, 01.04.2019 17 Uhr bis 04.04.2019 19 Uhr

Noch unbekannte Täter entwendeten aus dem Hof eines Anwesens in der Meerweibchenstraße ein weißes Trekking Rad im Wert von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

