Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Bünde (ots)

(hd) Am Samstag (22.06.) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bünde in den frühen Morgenstunden anlässlich eines Verkehrsverstoßes einen Pkw anzuhalten. Der Fahrzeugführer beschleunigte seinen Pkw stark und fuhr in verkehrsgefährdender Art und Weise durch die Bünder Innenstadt. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und gab dem flüchtenden Fahrzeugführer eindeutige Anhaltezeichen. Diese ignorierte er jedoch beharrlich. Der Pkw-Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug immer weiter, so dass der Sichtkontakt kurzzeitig verloren ging. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte wurde eine Fahndung nach dem Pkw eingeleitet. Das Fahrzeug konnte so bereits nach kurzer Zeit wieder aufgefunden werden. Es war auf einem Privatgrundstück abgestellt worden. Der Fahrzeugführer hatte sich zwischenzeitlich allerdings entfernt.

Wenig später wurde eine weitere Streifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in Kirchlengern gerufen. Ein Taxifahrer hatte die Polizei um Hilfe gebeten, weil ein Fahrgast den ausstehenden Fahrpreis nicht bezahlen wollte. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten nun fest, dass es sich bei dem renitenten Fahrgast um den flüchtigen Fahrzeugführer handelte. Der 44-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Da der Festgenommene augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei und das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford durchgeführt.

