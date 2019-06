Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines E-Bikes

Herford (ots)

(sud) Am Freitag (21.06.2019) in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde in Herford in der Straße 'Auf der Freiheit' ein E-Bike entwendet. Das Fahrrad war im Fahrradständer der Sparkasse Herford mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von ca. 1000 Euro. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Head Move, 7 Wave in grau (mit teilweise orangener Schrift). Das Fahrrad hat einen schwarzen Korb. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

