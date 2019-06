Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schüler auf Schulweg angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (19.6.), um 7:00 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Schüler auf der Salzufler Straße in Richtung Innenstadt mit dem Fahrrad. Hinter dem Schüler fuhr in gleicher Richtung ein Mann, etwa Mitte 30, ebenfalls auf dem Fahrrad. Der Mann beschimpfte den Jungen und verfolgte ihn aus bislang ungeklärten Gründen. Auf Höhe einer Baustelle fuhr der vermutlich alkoholisierte Mann dem Schüler ins Rad. Dabei stürzte der Herforder und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete. Der Mann ist circa 1,75 Meter groß, westeuropäischer Erscheinung, trug graue kurze Haare und eine schwarze Jacke. Die Polizei Herford bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05221 - 888 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell