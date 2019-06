Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Vorfahrt missachtet

(kup) Am Dienstag (18.6.), um 11:30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Mann aus Haren auf der Straße Im Heidsiek. Gleichzeitig fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem schwarzen Seat Ibiza auf dem Hellerweg. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da der Fahrer des schwarzen Opel Zafira die Vorfahrt der Herforderin missachtete. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn gestoßen. Er durchfuhr die Hecke eines angrenzenden Hauses und kam schließlich zum Stehen. Die Frau verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.500 Euro.

