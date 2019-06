Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mountainbike gestohlen - Zeugenhinweise auf Rollerfahrer am Fußballplatz

Bünde (ots)

(kup) Am Sonntag (16.6.), in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke Cube an der Eichholzstraße. Ein 18-Jähriger hatte sein blau-oranges Rad vor der Grundschule an ein Straßenschild gestellt und mit einem Schloss abgeschlossen. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, war das Rad des Modells MTB 17 Acid 29 verschwunden. Der Polizei liegen Hinweise auf einen verdächtigen Rollerfahrer samt Sozius vor, die am Tatort zur weiteren Tatzeit gesehen wurden. Auffällig dabei war, dass der Sozius mit einem blauen Rad den weiteren Tatort verließ. Die Ermittler bitten daher um Hinweise auf diesen Rollerfahrer samt Mitfahrer. Wer kann Angaben zu diesen beiden Personen machen? Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.100 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

