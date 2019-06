Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Schülerin von Straße abgedrängt

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (17.6.), um 16:26 Uhr, fuhr eine 13-jährige Schülerin mit ihrem Rad auf der Winkelstraße in Richtung Wittekindstraße. Auf Höhe des Museums kam dem Kind ein schwarzer PKW entgegen. Dieser fuhr aufgrund geparkter Autos weit auf der Seite der Bünder Schülerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Mädchen auf die Bushaltestellenspur aus. Dabei stürzte sie, fiel auf die rechte Seite und verletzte sich leicht. Anschließend hielt der schwarze PKW an und eine vermutlich weibliche Stimme fragte, ob alle in Ordnung sei. Bevor das Mädchen antworten konnte, fuhr der Wagen in Richtung Kirche weiter. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 250 Euro. Die Polizei Herford bittet Zeugen, sich bei der Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0 zu melden.

