Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Pedelec entwendet

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (18.6.), in der Zeit zwischen 18:08 Uhr und 19:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls an der Kloppenburgstraße. Die 50-jährige Besitzerin hatte ihr schwarz-weißes Modell Cross Lit vor dem Eingang des Hallenbades abgestellt. Die Frau aus Bünde sicherte das E-Bike mit dem verbauten Rahmenschloss. Als sie zurückkehrte, war ihr Pedelec verschwunden. Eine Zeugin beobachtete einen Mann mit kurzen braunen Haaren und einem dunklen Rucksack, der mit dem Rad davonfuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei in Herford bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 05221 - 888 0 zu melden.

