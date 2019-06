Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit Verletzten - Fahrer prallt auf zwei wartende PKW

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (18.6.), um 8:10 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mann aus Löhne auf der Oeynhausener Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. In gleicher Fahrtrichtung an der Kreuzung zur Industriestraße warteten zwei Autos, um nach links abzubiegen. Der Fahrer eines schwarzen 7er BMW fuhr einem gelben Fiat Punto, auf. Die Wucht des Aufpralls schob diesen Wagen auf den vor ihm wartenden weißen VW Touran. Dabei verletzten sich die 25-jährige Fahrerin des Vans sowie der 25-jährige Fahrer des Kleinwagens leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden Löhner in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.500 Euro.

