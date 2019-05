Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Leistungsbetrug zum Nachteil einer Seniorin - Angeblicher Handwerker entwendet Bargeld

Dielmissen (ots)

Am Montag (06.05.2019) wurde eine Seniorin Opfer eines dreisten Betrügers.

Gegen 14.00 Uhr ergaunerte sich ein angeblicher Handwerker Zutritt zum Wohnhaus einer 84 Jahre alten Frau in Dielmissen. Der Mann gab an, er habe im Vorbeifahrern einen Schaden am Haus der Seniorin gesehen und würde diesen für "eine schmale Mark" reparieren.

Die 84-Jährige lies den "Handwerker" ins Haus und händigte ihm 100 Euro aus. Danach deponierte sie ihre Geldbörse in Gegenwart des Fremden in einem Schrank.

Auf dem Dachboden des Hauses angekommen erklärte der Mann er müsse kurz Werkzeug aus seinem Fahrzeug holen, die Seniorin könne solange auf dem Dachboden warten. Als er nach einiger Zeit nicht wiederkam, ging die alte Dame runter, um nach dem Rechten zu schauen. Hier musste sie feststellen, dass der "Handwerker" verschwunden war und mit ihm ihr restliches Bargeld, was sich noch in ihrer Geldbörse befunden hatte.

Die 84-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: - ca. 23 - 25 Jahre alt - ca. 170 cm groß - sportliche, schlanke Figur - dunkle, kurze Haare - 3-Tage-Bart - Sprach Hochdeutsch ohne Akzent Bekleidet sei der Betrüger mit einer blauen Jeans und einem schwarz-weiß-karierten Hemd gewesen.

Der Mann soll nach Angaben der Geschädigten mit einem grünen Pkw mit Mindener (MI), oder Hildesheimer (HI) Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Die Polizei Eschershausen sucht Zeugen zu diesem Leistungsbetrug (Tel.: 05534/941614).

