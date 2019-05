Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht in Welsede - Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf / OT Welsede (ots)

Bereits am vorletzten Sonntag (28.04.2019) kam es im Bereich von Welsede (Hessisch Oldendorf) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der mehrere Verkehrszeichen beschädigt wurden.

Zwischen Mitternacht und 18.00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kreisstraße 81 von Hessisch Oldendorf in Richtung Großenwieden. In einer Linkskurve in Höhe der Ortschaft Welsede kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei drei Verkehrszeichen, die dadurch beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Polizeibeamte fanden Teile eines rechten Außenspiegels eines weißen Opel Astra, mit rotem Farbabrieb von der Kollision mit den Verkehrszeichen (Rot/Weiß), an der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/94749-0 entgegen.

