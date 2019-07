Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe im Neubaugebiet aktiv

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Erneut haben Diebe in den Nachtstunden in einem Neubaugebiet ihr Unwesen getrieben und Werkzeug gestohlen. Am vergangenen Wochenende schlichen sie sich in mehrere Rohbauten an der Straße "Steinbeke" und dem Hamkerweg im Westen von Lübbecke nahe der B 65. Eine Woche zuvor schlugen möglicherweise die gleichen Täter schon am Flagweg und an der Ecke Grasweg/Ostweg in Preußisch Oldendorf zu. Wir berichteten bereits.

Bei den jüngsten Diebstählen brachen die Kriminellen Bauwagen und Container an gleich drei Bauten auf. Daraus entwendeten sie neben diversen Sägen, Zangen, Akkuschrauber und Messgeräten auch zwei Fliesenschneider und eine Kabeltrommel. Der Wert der Beute dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

In Preußisch Oldendorf hatten Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer bemerkt. Die Ermittler hoffen, auch zu den Taten in Lübbecke Hinweise auf Personen oder ein Fahrzeug zu erhalten. Die Beamten sind zu erreichen unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell