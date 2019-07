Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Seniorin (83) aus Hüllhorst - Vermisste vermutlich mit Fahrrad unterwegs

Hüllhorst, Bad Oeynhausen, Bünde (ots)

Eine 83-jährige Seniorin aus Hüllhorst wird vermisst. Die im Ortsteil Bröderhausen wohnende Frau wurde letztmalig am Samstagnachmittag gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Suchmaßnahmen der Polizei brachten bisher keinen Erfolg. So unterstützte die Besatzung eines Polizeihubschraubers aus Dortmund die heimischen Einsatzkräfte am Dienstagvormittag. Die Beamten flogen den Bereich südlich des Wiehengebirges bis in den Raum Bünde und Kirchlengern erfolglos ab. Bereits am Abend zuvor war ein Suchhund im Einsatz. Zwar nahm der speziell ausgebildete Vierbeiner eine Spur auf, diese verlor sich jedoch in der Ortsmitte von Schnathorst.

Die Gesuchte ist circa 1,65 Meter groß, hat volle braun-graue Haare und trägt normalerweise eine Brille. Zu ihrer Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie vermutlich eine Strickjacke trägt. Zudem soll sie eine Tasche mit auffällig vielen Reißverschlüssen mit sich führen. Die 83-Jährige dürfte mit einem silberfarbenen Damenrad samt einem tiefen Einstieg unterwegs sein, da sie das Rad häufig benutzt und es nicht mehr in der Garage steht. Da die Frau nicht mehr ganz sicher beim Fahrradfahren sein soll, könnte sie möglicherweise eine Böschung hinabgestürzt sein. Angehörige hatten am Montagabend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Lübbecke aufgegeben.

Wer die Seniorin mit ihrem Fahrrad zwischenzeitlich gesehen hat oder ihren aktuellen Aufenthalt kennt, wird gebeten sich bei den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 oder per Notruf 110 zu melden.

