Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht: Polizei trifft Mann in Bordell an

Minden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Beamten wegen eines Gastes in ein Bordell gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Petershagen zuvor mutmaßlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war, den Unfallort aber unerlaubt verließ. Daher nahm man den Mann mit auf die Wache.

Um kurz nach zwei Uhr bemerkten die Beamten bei ihrer Anfahrt zum Einsatzort eine ungesicherte Unfallstelle auf der Werftstraße. Hier hatte ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer mit einem PKW einen Maschendrahtzaun sowie einen Metallzaun rechts entlang der Fahrbahn auf etwa sechs Metern Länge plattgefahren. Außerdem nahmen die Einsatzkräfte auf der Fahrbahn eine grünlich schimmernde Flüssigkeit wahr. Die Substanz, welche sich als Kühlmittel erwies, führte die Einsatzkräfte zum Parkplatz des eigentlichen Einsatzortes - dem wenige hundert Meter entfernten Bordell. Auf der Stellfläche befand sich ein an der Front stark beschädigter PKW, dessen Fahrer (23) sich hilflos im Inneren des Etablissements aufhielt.

Nachdem die Beamten und eine Rettungswagenbesatzung eingetroffen waren, erbrach sich der Petershäger mehrfach und reagierte nicht auf Ansprache. Dabei erkannte man, dass der Zustand des Mannes weniger auf dem vorherigen Unfall beruhte, sondern mutmaßlich durch den Konsum berauschender Substanzen herbeigeführt worden war.

Als die Rettungssanitäter feststellten, dass der 23-Jährige keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme oder Verletzungen aufwies, führte man ihn Polizeiwache Minden zu. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe. Neben dem Unfallfahrzeug beschlagnahmte man auch den Führerschein des Mannes. Als der Betroffene seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausgeschlafen hatte, konnte er das Polizeigewahrsam am Sonntagvormittag verlassen. In der Folge wird er mit der Zustellung einer Strafanzeige rechnen müssen.

