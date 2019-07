Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf dem Kirchsiek

Porta Westfalica (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf dem Kirchsiek in Hausberge sind am Samstag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 52-jähriger Mindener war mit seinem Opel um kurz nach 18 Uhr bergauf in Richtung Lohfeld unterwegs, als er laut Zeugenaussage in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr kam. Hier kollidierte sein Wagen mit dem Renault eines 33-jährigen Mindeners. Durch den Aufprall erlitten dessen 31-jährige Beifahrerin sowie der Opelfahrer leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen ausgerückt und brachte die Verletzten zur Versorgung ins Klinikum. Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Einsatzkräfte des THW halfen bei der Absicherung der Unfallstelle und streuten zudem ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Ein Abschleppdienst transportierte schließlich die nicht mehr fahrbereiten Pkw ab.

