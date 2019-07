POL-MI: Biker (23) prallt gegen abbiegendes Auto

Polizei Minden-Lübbecke

Schwere Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Hille bei der Kollision mit einem abbiegenden Auto in Hartum am Freitag.

Ein 74-jähriger VW-Fahrer war gegen 17.40 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung des Kreisels unterwegs und beabsichtigte mit seinem Golf nach links in die Straße am "Lohhof" abzubiegen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Zweirad des 23-Jährigen. Der schleuderte durch die Luft und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand der Mindener Straße liegen.

Ein alarmierter Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung des ansprechbaren Mannes und veranlasste dessen Transport mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Minden. Dahin brachten die Rettungssanitäter auch den leicht verletzten und unter Schock stehenden 74-Jährigen.

Der Golf sowie die KTM wurden durch die Wucht des Aufpralles erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst sorgte später für den Abtransport der Fahrzeuge.

