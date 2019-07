Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Radfahrerinnen kollidieren - Polizei sucht eine der Frauen

Minden (ots)

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Höhe eines Fast-Food-Restaurants an der Birne am frühen Donnerstagabend sucht die Polizei nach einer der beteiligten Frauen.

Eine 18-jährige Mindenerin meldet sich bei den Beamten und berichtete, dass sie gegen 19.15 Uhr auf dem Heimweg entlang der Lübbecker Straße gefahren sei. Da an der Birne der Radweg endet, habe sie die Straßenseite gewechselt und sei weitergefahren. Hier kam ihr die gegenwärtig unbekannte Radfahrerin entgegen und es kam zur Kollision. Beide Frauen seien zu Boden gestürzt, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Die andere Unfallbeteiligte klagte über Schwindel.

Mit Laufe eines sich anschließend Gespräches habe sich die Unbekannte nach ihren Personalien erkundigt und angegeben, sich bei ihr melden zu wollen, so die 18-Jährige weiter. Da auch eine weitere Fahrradfahrerin angehalten hatte, werden diese Frau sowie die Unfallbeteiligte gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

