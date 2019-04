Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190418-1: Verkaufsstände brannten- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (18. April) zwei Verkaufsstände im Hürther Stadtgebiet in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:00 Uhr meldeten vorbeifahrende Autofahrer den Brand einer Verkaufsbude für Obst und Gemüse auf der Berrenrather Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand des Standes aus Holz, der auf einem asphaltierten Platz an einem Feld aufgestellt worden war. Die Hitze des Feuers beschädigte zudem einen hinter der Bude abgestellten Anhänger mit Wassertank. Auch ein neben dem Stand befindlicher Container geriet in Mitleidenschaft. Gegen 0:40 Uhr brannte in Fischenich auf der Bonnstraße ein weiterer gleichartiger Verkaufsstand. Die Feuerwehr löschte die Überreste des Standes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesen Bereichen Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

