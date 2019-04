Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190417-1: Wieder vermehrt Anrufe von angeblichen Polizisten- Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Montages (15. April) bei über 30 Bürgerinnen und Bürgern angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Alle machten es richtig und gingen nicht auf die Anrufe ein.

Ein Mann meldete sich mit unterdrückter Rufnummer bei den zumeist älteren Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Stadtgebiet Bergheim stammten. Der vermeintliche Polizist teilte am Telefon mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und er nun einige Angaben benötige. Oftmals setzen die Anrufer ihre Opfer unter Druck, indem sie behaupten, man sei zur Mithilfe verpflichtet, um so an die persönlichen Daten zu gelangen.

Alle Angerufenen fielen auf die Versuche nicht herein. Sie waren über diese Vorgehensweise bereits informiert und beendeten das Gespräch. Zudem erstatteten sie Anzeige bei der "richtigen" Polizei. Die Polizei rät generell dazu am Telefon keinerlei Angaben zu Personalien, Wertsachen oder Abwesenheiten zu machen. Wir bitten Sie weiterhin, Ihre Angehörigen, Bekannten und Nachbarn über diese unlauteren Methoden zu informieren. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell