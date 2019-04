Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190416-4: Streit im Straßenverkehr- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Hürth ist am Montag (15. April) gegen 16:30 Uhr mit einem Ehepaar (61/55) in einen Streit geraten. Zudem beschädigte er zwei Autos. Das Ehepaar fuhr im Auto auf der Bonnstraße, als der 22-Jährige plötzlich auf die Straße lief. Auf die Frage des Paares, was das solle, beleidigte er beide, bespuckte die 55-Jährige durch das offene Fenster und trat gegen das Auto. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Der 22-Jährige flüchtete in Richtung Bahnhaltestelle Fischenich (Linie 18). Dort hielten drei männliche Zeugen (48/44/40) mit ihrem Auto kurz darauf an und stellten ihn erneut aufgrund des Vorfalls zur Rede. Der 22-Jährige ergriff Steine aus dem Gleisbett und warf diese in Richtung der Männer. Einer der Steine traf die Scheibe des Autos, wodurch die Scheibe zerbarst. Zwischen den Beteiligten entstand ein Gerangel, dabei zog der 22-Jährige einen Teleskopschlagstock und drohte den Männern. Diese zogen sich zurück, was der 22-Jährige zur Flucht nutzte. Er konnte wenig später aufgrund der Zeugenaussagen durch die Polizei ermittelt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell