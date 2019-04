Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190416-1: Neubauprojekt der Polizei - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vergabeverfahren für eine neue Polizeidienststelle in Erftstadt veröffentlicht.

Neben der europaweiten Ausschreibung eines zentralen Neubaus der Polizei in Bergheim, die seit dem 13. März dieses Jahres veröffentlicht ist, wurde heute (XX. April) ein deutschlandweites Vergabeverfahren für eine neue Polizeidienststelle in Erftstadt veröffentlicht. Das bisherige Dienstgebäude in Erftstadt-Lechenich entspricht schon seit Langem nicht mehr aktuellen polizeilichen Standards. Landrat Michael Kreuzberg zeigte sich daher sehr erfreut, dass vom Ministerium des Innern die Notwendigkeit einer Neuanmietung der Polizeidienststelle anerkannt und entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt werden.

"Der Weg für die Anmietung einer modernen und zeitgemäßen Unterbringung der Polizei am Standort Erftstadt ist nun ebenfalls bereitet. Die Polizei an Rhein und Erft macht damit einen weiteren Schritt, flächendeckend in modernen Dienststellen zu arbeiten. Dabei ist mir neben guten Arbeitsbedingungen für die Polizistinnen und Polizisten in gleichem Maße auch die unveränderte Bürgernähe der Polizei wichtig. Darauf werde ich natürlich auch in Erftstadt Wert legen."

Der genaue Standort des Gebäudes ist noch nicht abschließend festgelegt. Investoren können sich mit einem vorhandenen Objekt bewerben, das dann nach polizeilichen Bedürfnisse umgebaut werden muss. Auch ein Neubau ist denkbar. Als Standorte sind Bestandsbauten oder Grundstücke in ausgewiesenen Gebieten von Erftstadt-Lechenich oder Erftstadt-Liblar möglich. Hierbei wird ein besonderer Wert auf die Erreichbarkeit aller Ortsteile von Erftstadt sowie die Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger gelegt.

Mit dem Abschluss des Vergabeverfahrens ist im Februar 2020 zu rechnen. Danach sollte ein Neubau / Umbau und der Umzug so schnell wie möglich umgesetzt werden. (pe/bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell