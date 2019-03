Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Reifen beschädigt

Hildesheim (ots)

(jpm)Am 04.03.2019, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr, kam es in der Zierenbergstraße in Hildesheim zu einer Sachbeschädigung an einem Autoreifen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen parkte eine 32-jährige Hildesheimerin ihren VW Passat im angegebenen Zeitraum in der Zierenbergstraße im Bereich des dortigen Kindergartens. Kurz nachdem sie wieder losgefahren ist, bemerkte sie ein Klackern. Bei einer sofortigen Nachschau stellte sie fest, dass im vorderen rechten Reifen ein kleines Brett mit einem Nagel steckte und der Reifen Luft verlor.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

