Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190417-2: Zeugen hielten Ladendieb gemeinsam fest- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat am Dienstag (16. April) gegen 15:45 Uhr vergeblich versucht nach einem Diebstahl aus dem Geschäft zu flüchten. Ein Zeuge (22) beobachtete den 28-Jährigen, als er Ware in seine Jackentasche steckte und dann das Geschäft auf der Thaliastraße, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Als er ihn am Ausgang aufforderte stehen zu bleiben, versuchte der Dieb gewaltsam an ihm durch den Ausgang zu gelangen. Ein weiterer Zeuge (26) kam dem 22-Jährigen zur Hilfe. Nur mit massivem Kraftaufwand und mit der Hilfe weiterer Zeugen, konnten sie den Kerpener an seiner Flucht hindern. Sie verständigten die Polizei. Gegenüber den Polizisten gab der alkoholisierte Dieb (0,58 Promille nach Atemalkoholtest) an, weiterhin stehlen zu wollen. Sie nahmen den Mann daher zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Geschäftsschluss des Tages um 20:00 Uhr in Gewahrsam. Aufgrund seiner Gegenwehr entnahm ein Arzt dem 28-Jährigen eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. (wp)

