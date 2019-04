Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Diebe flüchten und schlagen Verfolger

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag (29.03.2019) ist es in einem Bekleidungsgeschäft in der Elmshorner Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Gegen 18:10 Uhr zogen vier Männer in dem Geschäft am Alten Markt durch ihr Verhalten die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs auf sich. Beim Versuch, die Verdächtigen anzusprechen, hätten diese die Flucht aus dem Geschäft in Richtung "Damm" ergriffen.

Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und konnte in Höhe der Sparkassenfiliale einen der Flüchtigen ergreifen. Daraufhin stürmte einer der anderen Männer zurück und schlug auf den Detektiv ein. Dem zunächst Festgehaltenen gelang dadurch die Flucht gemeinsam mit seinen Komplizen.

Der leichtverletzte Detektiv beschrieb den alarmierten Polizeibeamten die vier Flüchtigen als ungefähr 25 Jahre alt, von schlanker Statur und mit arabischer Erscheinung. Der ihn Angreifende war seinen Angaben zufolge mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet und ungefähr 180 bis 185 cm groß. Der zunächst Ergriffene wurde als etwas kleiner beschrieben. Dieser Mann soll eine schwarze Bauchtasche mit sich geführt haben.

Die eingeleitete Fahndung nach den Männern blieb ergebnislos. Die Diebe erbeuteten Bekleidung im Wert eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen hinsichtlich der Täter aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen des Geschehens, unter 04121 803-0 Kontakt aufzunehmen.

