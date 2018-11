POL-NE: Polizei ermittelt nach Brand in Kirche

Grevenbroich-Elsen (ots) - Eine starke Rauchentwicklung, verursacht durch eine brennende Holzbank, rief am Montag (26.11.), gegen 16 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der Brand in der Kirche am "Elsener Haus" konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kripo.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell