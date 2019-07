Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fast 50 Stundenkilometer schneller als erlaubt - Polizei stoppt 19-Jährigen

Stemwede, Siegen (ots)

Mit Tempo 123 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer hat die Polizei am Montag in Stemwede-Dielingen (Kreis Minden-Lübbecke) einen Autofahrer aus Siegen gestoppt. Der 19-Jährige war auf der Straße "Klingenhagen" unterwegs, als sein Wagen vom Messgerät der Beamten erfasst wurde. Doch der junge Mann wurde nicht zum ersten Mal als Temposünder ertappt.

Für die jüngste Geschwindigkeitsüberschreitung von 49 km/h (nach Abzug der Toleranz) drohen dem Fahrer nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Der 19-Jährige gab gegenüber den Polizisten des Verkehrsdienstes an, dass er bereits wegen eines anderen Tempoverstoßes eine behördliche Aufforderung erhalten habe, seinen Führerschein für einen Monat abzugeben. Nach dieser erneuten, erheblichen Überschreitung, dürfte die Bußgeldstelle jedoch möglicherweise einen Aufschlag erheben, so die Einschätzung der Beamten.

