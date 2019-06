Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schüsse in Torgelow abgegeben

Torgelow (ots)

Am gestrigen Tage (26.06.19) gegen 15:00 Uhr meldeten sich in der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mehrere Zeugen und meldeten Schüsse in Torgelow.

Bei Eintreffen der Beamten aus dem Polizeirevier Ueckermünde bestätigte sich der Sachverhalt. Rettungskräfte und Notarzt behandelten bereits einen verletzten Mann vor Ort.

Mehrere Zeugen berichteten, dass der Geschädigte die Max-Planck-Straße entlang ging. Aus einem parkenden Fahrzeug, welches mit zwei Männern besetzt war, sei von der Beifahrerseite plötzlich mehrfach auf ihn geschossen und er dabei auch getroffen worden. Der Geschädigte sei geflüchtet und habe sich dabei an der Scheibe einer Hauseingangstür am Bein verletzt. Der Pkw flüchtete in Richtung Kopernikusstraße.

Die Zeugen konnten eine gute Beschreibung des Fahrzeuges abgeben. So konnte der Pkw gegen 16:20 Uhr von Polizeibeamten in der Bahnhofstraße festgestellt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte inzwischen auch den Geschädigten anhören. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Torgelower. Er wurde von einem Projektil am Kopf getroffen und musste operiert werden. Er konnte das Krankenhaus inzwischen jedoch wieder verlassen.

Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen 24-jährigen Torgelower. Der Fahrer des Pkw ist ein 35-Jähriger - ebenfalls aus Torgelow.

Die Ermittlungen zum Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung - auch zum Motiv der Tat - dauern an.

