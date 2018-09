POL-REK: 180911-4: Autofahrerin fuhr nach Zusammenstoß weiter- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Freitag (07. September) hat eine unbekannte Autofahrerin gegen 14:45 Uhr einen Jungen (13) auf einem Überweg an der Ecke Rathausstraße/Steinstraße angefahren. Kurz darauf fuhr sie weiter. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der 13-Jährige fuhr auf dem rechten Radweg der Rathausstraße in Richtung Alte Kölner Straße. An der Kreuzung zur Steinstraße beabsichtigte er, den dortigen Fuß- und Radüberweg zu benutzen. Eine Frau, die in einem schwarzen Auto (Art SUV) in die gleiche Richtung fuhr, hielt zunächst an dem Überweg an. Als der 13-Jährige gerade den Überweg überquerte, fuhr sie an, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der Junge. Er wurde leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt. Die Frau hielt kurz an und stieg aus. Anschließend fuhr sie über die Steinstraße weg. Sie war etwa 50 bis 70 Jahre alt und hatte langes, blondes Haar. Ein Zeuge half dem Jungen auf und verständigte die Eltern. Diese erstatteten Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

